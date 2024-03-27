‘Sabır, birlik ve hedef’

Yunanistan Bağımsızlık Günü’nün, Güney Kıbrıs’taki tüm ilçelerde düzenlenen törenlerle kutlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kutlamalar çerçevesinde pazartesi günü saat 10.00’da, Faneromeni Kilisesi’nde, Başpiskopos Yeorgios tarafından yönetilen ayin yapıldığını ve ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu ve Yunanistan Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun katıldığını yazdı.

Gazete, ayinin ardından Yunanistan Büyükelçiliği önünde resmigeçit yapıldığını ve 12.30’da da Yunanistan Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendiğini kaydetti.

Rum lise öğrencileri resmi geçitte ‘Omorfo’, ‘Girne’, ‘Maraş’, ‘Karpaz’ yazılı pankartlar taşıdı.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Hristodulidis’in törende yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak, “Türk işgalinden bu yana 50 sene geçtiğini” ve 1821 mücadelesinin “sabır, birlik ve net hedefler” mesajı verdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, hedeflerinin gayet açık olduğunu ve hiçbir şüphe kaldırmadığını belirterek, çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gazete, Meclis Başkanı Dimitriu’nun konuşmasında ise ülkenin bağımsızlığına kavuşması için 1821 öğretilerinin izinde gideceklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, dünkü törenlerin kendilerine neleri başarabileceklerini anımsattığına işaret etti.