Özel okullar can yakıyor

Suna ERDEN

Devlet okullarındaki eğitimi yetersiz gören ve çocuklarını özel okula gönderen veliler, açıklanan yeni ücretler karşısında adeta şok oldu.

Diyalog’a bilgi veren aileler, ilkokul ücretinin 207 bin, ortaokul 269 bin, lise ücretinin ise 278 bin ile 297 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

Kreş ve okul öncesi eğitim alanların yıllık ücreti ise 180 bin liranın üzerine çıktı.

“Bu kadar yüksek ücreti ödeyemeyiz” diyen veliler, özel okul yönetimlerinin yeniden durum değerlendirmesi yapmasını isterken, ödeme zorluğu yaşayanların bir kısmı çocuğunu devlete okuluna kaydıracağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman özel okul ücretlerinin ‘can yaktığını’ belirtirken, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Rekabet Kurulu’na şikayette bulunduklarını ve yanıt beklediklerini açıkladı.

Özel okul yönetimleri ise dövizdeki yükseliş, maaş artışları ve enflasyon karşısında başka çarelerinin olmadığını iddia ediyor.

Erhürman tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel okul ücretlerinde meydana gelen artışı “can yakıyor” sözleriyle yorumladı.

Erhürman, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Özel okul ücretleri açıklanmaya başladı. Can yakıyor! Kamu okullarında okuyup özel ders alan çocuklarımızın ailelerinin ödedikleri ücretler de öyle. Hatta özel okulda okuyup özel ders de alan çocuklarımız var.

Bir de tabii kamu okullarında okuyup meşhur "tam gün eğitim sistemi"nde öğle arasında bir sandviç alacak parası olmayan çocuklarımız...

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TDP Rekabet Kurulu’na şikayet etti

Bu arada Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Mayıs 2023’te özel okullardaki fiyat artışlarıyla ilgili Rekabet Kurulu’na şikayet dilekçesi veren TDP’ye hala yanıt verilmediğini açıkladı.

Özkunt, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “O şikâyet dilekçemize hala bugün yanıt alamadığımız gibi; özel okullar canlarının çektikleri gibi fahiş artışlar yapmaya, devlet okulları da devletin bizzat kendi eliyle nitelikten uzaklaştırılmaya devam ediliyor” dedi. Temel eğitimin sermayeye peşkeş çekilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Nevzat Özkunt, TDP adına şu talepleri dile getirdi:

“Kamu okullarında yeterli fiziki koşulların oluşturulması, öğrencilere sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması, tam gün eğitimin evrensel ve bilimsel koşullarının sağlanması, okulların güvenliğinin ve verimli ders ortamının sağlanması, özel okulların keyfi ve astronomik fiyat artışlarının kontrol altına alınması…”

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 09:53