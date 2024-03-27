20 günde yargı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ersan Akçat dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının daha öncede eşine karşı birçok kez şiddet suçu işlediği belirtildi.

Zanlının aynı suçları işlemeye devam ettiği kaydedilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında zanlının Hamitköy bölgesindeki ikametgahlarının mutfak kısmı içerisinde oğlunun taşınabilir tuvalete ayağının takılıp düşmesinden dolayı sinirlenerek tartıştığı eşini omuzlarından ittirerek, ayrıca sağ eline yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, omuz ve kol bölgesinde ekimozlar, sağ başparmağında hassasiyet olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 26 Mart’ta tutuklandığını, yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları arasında eşine karşı 4 kez darp suçu işlediğinden dolayı aleyhinde dosya tazmin edildiğini, ancak sadece bir şikâyetle ilgili ileri işlem yapılarak, dava açıldığını belirtti. Polis, açılan davanın zanlıya tebliğ edilememesinden dolayı geri çekildiğini kaydetti. Polis, zanlının eşine karşı benzer suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının benzer suçlar işemesini, daha önce dava tebliği yapılamamış olmasını değerlendirerek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.