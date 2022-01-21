Harekete geçme zamanı

Cemre Akar

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Adayı Eda Yenen, KKTC’nin özellikle ekonomik alanda çok ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, bu konuda cesaretli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Genç Vizyon’a konuk olan Yenen, siyasete girme nedenlerini ve yapılması gerekenleri anlattı:

Soru: Önce kendinizden bahseder misiniz? Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Yanıt: 1994 yılında Lefkoşa’da doğdum. Evliyim. İlkokul-Orta Okul-Lise ve geri kalan tüm eğitim hayatımı KKTC’de tamamladım. Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü bitirdim. Yüksek Lisans Eğitimini, Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi alanında yaptım. Sonrasında Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere yönelik vermiş olduğu bursu kazanarak Malta’ya giderek İngilizce eğitimi aldım. Şu anda iki farklı anabilim dalında doktora yapmaktayım. Birincisi Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı (tez aşaması) ve ikincisi Özel Eğitim Doktora Programıdır. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli konferanslara katılarak hazırlamış olduğum makale çalışmalarını sunarak ülkemi ve kendimi tanıttım ve yapmakta olduğum çalışmalarımla tanıtmaya devam ediyorum. Hizmet içi eğitimde yapılan seminerlere katılarak alana ait birçok belgenin sahibi oldum. 10 yıldır aktif olarak yüzme camiasında yer almaktayım. Şu an II. Kademe Yüzme Antrenörü ve Yüzme Hakemiyim. Yurt içi ve yurt dışında birçok yarışta yüzme hakem olarak görev aldım, yüzme kulüplerinde lisanslı sporcu olarak yarışlara katılarak altın-bronz-gümüş madalyalar ve kupaların sahibi oldum. YDÜ Su Balesi takımında 7 yıl boyunca aktif sporcu olarak gösterilere çıktım. Nicosia New Generation Lions Kulüpte ve çeşitli yardım derneklerine katkıda bulunmaktayım. Halen Yeniden Doğuş Partisi Alayköy Kadın Kolları Başkanlığını ve Gençlik Kollarındaki tüm faaliyetlerimi aktif olarak yürütmekteyim.

Kıbrıslı Türk anne ve 1974 göçmeni Adanalı babanın ikinci çocukları ve tek kızıyım. İki erkek kardeşim vardır.

Yüzme antrenörlüğü, yüzme hakemliği, engelli bireylere kineto terapi, devlet ana okulunda yardımcı abla ve özel kreşlerde öğretmenlik görevlerinde bulundum.

Soru: KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: KKTC’nin ekonomik özgürlüğünün olmadığının tüm halk olarak farkındayız. Açık olmak gerekirse, bir genç olarak ülke ekonomisinin günden güne kötüye gittiğini üzülerek izlediğimi söylemek zorundayım. Maalesef ki üreten bir toplum değiliz ve olamıyoruz. Dışardan destek almaya ve öğrenilmiş çaresizliğe kendimizi kaptırmış durumdayız. Harekete geçmek ve bir şeyler yapmak lazımken, biz biraz tembelliği tercih etmekteyiz. Dövizin de artışıyla başta; akaryakıt ve ardından market, sağlık, eğitim, giyim ve diğer tüm sektörler cebimizi zorlamaya gitmekte, halk giderek fakirleşmektedir.

Kadınlar söz sahibi olmalı

Soru: Siyasete neden girdiniz? Hedefleriniz nedir?

Yanıt: Herkes lafa ilk girişte “kadınlarımız ve çocuklarımız” demektedir. Ben artık sözde değil, özde belli yerlerde kadınların söz hakkının olması gerektiğini savunuyorum. Dinamik, enerjik, yeniliğe açık genç beyinlerin mecliste görev alma vaktinin geldiğini görebiliyorum. Siyasete girişimle birlikte etrafımdaki tüm genç ve kadınların cesaretlendiğinin ve beni yürekten desteklediklerinin farkındayım. Çoğu kişinin bu atmış olduğum cesur adımla, genç yaşımdan dolayı takdirini almaktayım.

Ben mecliste yeni yüzlere ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için, eğitim eşitsizliğini gidermek için, kalıplaşmış tabuları yıkma zamanı geldiği için, beyin göçü yaşayan tüm gençlerimizi adamıza yeniden kazandırmak için, kadınlar, çocuklar ve özellikle engelli bireylerin haklarının mecliste sesi olmak aday oldum.

Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?

Cevap:

• Kontrol mekanizmasının olmaması (eğitim, iş, sağlık vb.)

• Altyapı olmaması (yağmur suyu, kanalizasyon, çöp kovaları, dereler ve evler)

• Sağlık (hemşire, doktor ve kalifiye eleman bulunmaması, olanların da iş disiplini sıkıntısı)

• Ekonomi

• Torpil (İşlerin yürümesi, işe girebilme, devlet dairelerinde işin tamamlanması ve tüm konularda torpilin ihtiyaç olması)

Yarın: UBP Milletvekili Adayı İrem Uygun Soyşen

