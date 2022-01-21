Ulusal Birlik Partisi (UBP); Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adaylarının katılımıyla önceki akşam İskele’de etkinlik düzenledi. Sucuoğlu, “Tek başına iktidar ateşi burada yanmıştır. Pazar günü her yerde görülecek” dedi.

Etkinlikte Sucuoğlu’nun yanı sıra İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu konuşma yaptı, daha sonra milletvekili adayları alkışlarla platforma davet edildi.

Faiz Sucuoğlu, UBP’nin her zaferinde, İskele ve bölgesinin çok büyük bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, bu kez de tek başına iktidara yürüyüşün en büyük kanıtının yine İskele’deki coşkulu katılım olduğunu söyledi.

Beş yıllık istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidara gelmeye en yakın partinin UBP olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Biz istikrarı getirmek için iktidara talibiz” diye konuştu.

Sucuoğlu, yılın en soğuk günü olmasına rağmen toplanan kalabalığın desteğinin, UBP’nin en büyük gücü olduğunu, böylesine sevgiyle birlikte yürümenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.

UBP’den, Sanayi Odası’na ziyaret

Öte yandan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.