DP’nin tavrı net

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti.

DP olarak yeni dönemde Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki saygınlığının arttırılması için var güçleri ile çalışacaklarını söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabileceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın temelinin egemen eşitlik ilkesiyle yan yana yaşayan, iki devletin var olmasıyla olabileceğini ifade eden Ataoğlu, tarih sayfalarında gazilerin ve şehitlerin verdiği mücadelenin altın harflerle yazıldığını söyledi.

Her ilçeye bir müze projesi

Öte yandan Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Açıklamaya göre, Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde inşa edilen, 3. Etabı Güzelyurt- Evrihu demiryolu hattının üzerinde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, resmi açılışın seçimlerin ardından yapılacağını belirtti.

Müze kurma çalışmaları süren tarihi Lefke Vasıf Palas ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin de yakın zamanda açılacağını söyleyen Ataoğlu, hedefleri olan her ilçeye 1 müze projesinin hayat bulacağını vurguladı.