‘Acil önlem’ uyarısı

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgınının başlamasından bu yana diğer sektörler gibi ciddi sıkıntılar yaşayan konfeksiyoncu ve kuyumcular, 23 Ocak seçimlerinden sonra ekonomiyi ayağa kaldıracak adımların atılmasını istiyor. Turizme önem verilmesini, yeni vergi düzenlemeleriyle esnafın rahatlatılmasını isteyen işletme sahipleri, acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Diyalog muhabirine konuşan konfeksiyoncu ve kuyumcular, pandemi öncesine göre satışların çok düştüğünü, çok çalıştıkları halde satışların artırılamadığını ifade ederek, seçimlerden sonra göreve gelecek olanların ciddi sorumluluklar üstleneceğini söyledi ve Diyalog aracılığıyla yarışan tüm partilere başarı diledi.

Konfeksiyoncu ve kuyumcular, ‘2020 yılında başlayan ve hala devam eden Pandemi sizi nasıl etkiledi? Yıllık gelir kaybınız ne kadar? 23 Ocak seçimlerinden sonra iktidara gelecek hükümetten beklentiniz nelerdir? sorularına şu cevapları verdi:

Ne dediler?..

Derya Alp (Derya Butik)

“Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de olumsuz yönde etkiledi. İşlerimizin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olsak da kapalılık sürecinde bu önemi bir kez daha gördük. Bundan dolayı açılmalarla birlikte dört elle sarıldığımız işlerimize iki katı daha sıkı sarıldık. Bu süreçte online satış sistemini geliştirmek durumunda kaldık. Pandemi sürecinde evet bir takım kayıplarımız vardır. Bu kayıpları yavaş yavaş kapatmaya başladığımız anda bir de döviz krizi ile karşılaştık ki bu durum pandeminin açtığı sıkıntıdan çok daha fazladır. İleriye dönük planlar yapabilmemiz lazım ancak şu an plan yapsak da sonuç alamıyoruz. Bunun için bizlerin Türkiye’den daha bağımsız hareket etmemiz gerekiyor.”

İşimize sıkı sıkı sarılacağız

İşimize çok daha sıkı sarılmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yeni sektörlere geçiş yaptık ve geçmeye devam edeceğiz. Karanlıkta olsak da biz ilerleyeceğimize inanıyoruz çünkü işimizin değerini bilerek çalışıyoruz.”

Bazı yasalar değişmeli

“Seçimlerden sonra iktidara gelecek kişilerden pek bir beklentimiz yoktur. Hiçbir parti tek başına iktidar olmayacak. Bu ülkede kalkınabilmek için yasaların değişmesi gerekiyor. Tek beklentim kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz ve kendi kendimizi yönetebileceğimiz bir ortamın yaratılmasıdır. Bundan dolayı yasaları değiştirecek bir hükümetin kurulması tek arzumdur.”

Bilgin Çevik (Pera Pırlanta Kuyumculuk)

Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. O dönemlerde kapalılık süreçleri geçirdik ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bunun yanında insanlar bir de gelir kaybı yaşadığı için bir panik oldu ve harcamalar azaltıldı. Vatandaşlar harcamalarını kısınca tüm sektörler olumsuz etkilendi”.

Daha çok çalışmalıyız

“Ekonominin düzelmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması şarttır. Tüm insanlık son iki yıllık süreçte çok zor durumda kaldı ve büyük gelir kaybı yaşandı. Bunu telafi etmek adına esnaf olarak bizler daha çok çalışmamız gerekiyor. “

Pandemi ve döviz krizi kayba neden oldu

“Pandeminin başlaması ve üzerine bir de döviz krizi bayağı bir gelir kaybı yaşanmasına neden oldu. Bu yaşanan kayıpların telafisi için işlerimize daha sıkı sarılarak halkın da alım gücüne uygun kampanyalarla ilerimizi toparlamaya çalışıyoruz.”

Büyük beklentilerimiz var

23 Ocak seçimlerinden sonra iktidara gelecek kişilerden yaşanan bu ekonomik sıkıntıların aşılması için çalışmasını, ekonomiyi kalkındıracak adımlar atamasını bekliyoruz. Bu açığı kapatmak adına göreve gelecek hükümetten çok büyük beklentilerimiz var. Ülkeyi tekrar şahlandıracak ve her sektörün büyüyerek yeni projelerin hayata geçebileceği iyi bir yönetim ve verimli çalışmalar beklemekteyiz.”

Özhan Güzeloğlu (O’style Shoe)

“Pandemi ve döviz krizi piyasadaki fiyatların ikiye katlanmasına neden oldu. Sadece adada değil dövize bağlı tüm ülkeler de bu krizlerden olumsuz etkilendi. Pandeminin yarattığı zararlara bir de döviz krizi eklenince piyasa ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Esnaf olarak büyük sorunlar yaşıyoruz. Toplumda bu süreçte ciddi bir fakirleşme vardır. İki yıl boyunca kısıtlamalar ve kapalılık süreçleri ile gelinen noktada ayakta durmakta güçlükle duruyoruz. Ekonomik bir önlem olmadığı için ileride daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz.”

Zarar büyük

“Pandemi nedeniyle ciddi anlamda gelir kaybı yaşadık. Tam olarak bir hesaplama yapmadım çünkü zaten işlerin düşmesi nedeni ile psikolojik çöküntü yaşadığımız için bir de yıllık kayıp hesaplaması yaparak daha fazla moralimi bozmak istemedim.”

Siyasilerden beklentim yok

23 Ocak seçimlerinden sonra iktidara gelecek kişilerden bir beklentimiz yoktur. Ben kendi devletimden bir şey beklemiyorum çünkü Türkiye verirse iyi şeyler olacak ancak Türkiye’den bir kaynak akışı olmazsa buradaki hükümetin bir şey yapacak gücü yoktur.”

Hüseyin Karasu (Karasu Kuyumculuk)

“ Pandemi ile birlikte hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilendik. Hala pandeminin ve döviz krizinin yarattığı ekonomik sıkıntıları hisseder durumdayız. Pandemi abartıldıkça ekonomi daha da kötü bir hale geliyor.”

Yüzde 30 net kayıp

“Bu süreçte yıllık bayağı bir kaybımız olmuştur. Yaptığımız hesaplamalara göre yüzde 30 net bir kaybımız vardır ancak bunun içerisinde kur farkının zararı yoktur. Döviz arttıkça zararımız katlanmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte dua etmekten başka bir şansımız yoktur. İnşallah bu salgından kurtulur ve eski düzenimize dönerek önümüze bakarız. Ben iyi günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. O yönde bir umudum vardır.”

Yeni hükümet ekonomiyi düzeltmeli

23 Ocak seçimlerinden sonra iktidara gelecek kişilerden beklentimiz esnafın ve halkın derdini dinlemesi başta gelmektedir. Piyasayı fazla zorlamayıp insanların gelir seviyesini ve katma değeri ve üretimi artıracak çalışmalar yapsınlar. Maaşa yönelik bir ekonomi değil üretime ve katma değere yönelik bir ekonomi geliştirirlerse bu yönde çalışırlarsa çok daha iyi olacağına inanıyorum.”

İsmail Mazlum (Sahra İç Giyim)

“Pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi bizleri de olumsuz yönde etkiledi. Ticari açıdan dışa bağlı olduğumuz için kapanma süreçlerinde çok ciddi kayıplarımız oldu. Bunların yanında gelir olmadığı için bankalarla ayrı kiralarla ayrı uğraşmak zorunda kaldık. Çalışmadığımız her gün bir hafta geri gittik. Bu süreçte ve sonrasında yurt dışından gelen ürünlerle ilgili devletten gümrük ve vergi konularında bir yardım göremedik. Tüm bunlardan sonra bir de döviz krizi yaşandı ve çıkmaza düştük.”

Yüzde 40 iş kaybı oldu

Daha önce günlük 500 lira kazanıyorsam bugün yarısından azını bile bulamıyorum. İnsanlar günlük alışverişlerini geriye çekti. Gelecek kaygısı yaşadıkları için insanlar harcama yapmıyor ve bu da piyasaya olumsuz yansıyor. Yüzde 30-40 civarı iş gerilememiz olmuştur. Bu duruma pandeminin yanı sıra döviz krizi de neden olmuştur. Bundan sonrası için umudumu kaybetmedim. Mücadele edildiği takdirde daha iyi olabilir. İşimi çevirebilecek kadar kazancım var. Bundan sonrası için de hükümetin de desteği ile daha iyi olacağımıza inancım vardır. Bazı kaygılar yaşanıyor ancak yine de umutluyuz.”

Mucizevi bir şey beklemiyorum

Yeni seçilecek hükümetten çok da mucizevi bir şey beklemiyorum. Siyasilerin görüş ve bakışları hepsi aynı. İnsanların beklentileri çok yüksek ancak 12 yıllık esnafım ve dükkânımın bulunduğu caddede bir çivi çakılmadı. Vaatler var ancak uygulama noktasında kimse başarılı olamıyor. Ekonomi ve esnafı rahatlatacak bir projeleri olduğunu düşünmüyorum. Ülkeye turist çekecek, ülkeye giriş çıkışları rahatlatacak çalışmalar yapmalarını istiyoruz ki ekonomi yeniden canlansın.”