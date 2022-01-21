Herkese test şartı

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs sınır geçişlerinde Koyu Kırmızı kategorisinde olan 3’üncü seviye uygulaması devam edecek.

3’üncü seviye kurallarına göre; tam aşılı kişilerden 7 günlük negatif PCR veya Antijen test isteniyor.

Aşısız kişiler, 12 yaşından büyükler, hatırlatma dozunu yaptırmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif PCR test veya 48 saatlik negatif antijen testi talep ediliyor.

Kıbrıs’taki BM Sözcüsü tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, liderlerin 2 Haziran’da, iki tarafın geçişlerle ilgili Covid-19 önlemlerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Teknik Sağlık Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirmekte olduğu ve geçiş noktalarında uygun önlemlerin uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Komite’nin önceki günkü değerlendirmesine dayanarak, epidemiyolojik durumun seviye 3 (koyu kırmızı) olmaya devam ettiği ifade edildi.

Seviye 3 (Koyu Kırmızı)

AstraZeneca, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşıları tam doz olan kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra, 7 günlük negatif PCR veya hızlı test ile geçebiliyorlar. Bu aşıların, ilk aşının son dozundan ya da hatırlatma dozundan sonra yedi aya kadar geçerlilik süresi bulunuyor.

Sinovac, Sinopharm, Sputnik ve ya Johnson&Johnson aşıları tam doz olan kişiler, ikinci doz (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı) aşılarından 14 gün sonra, 7 günlük negatif PCR veya hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabiliyor.

Bu aşıların, ilk aşının son dozundan ya da hatırlatma dozundan sonra üç aya kadar geçerlilik süresi bulunuyor.

5 ve 11 yaş arası çocuklar, aşılanmamış öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük negatif PCR ya da hızlı test ile geçebiliyorlar.

Aşısız olan kişiler, 12 yaş ve üzeri kişilerin yanı sıra aşı olan ancak yukarıdaki durumlarda aşısının geçerlilik süresi dolup hatırlatıcı aşı olmamış aşılı kişiler, 72 saatlik negatif PCR testi ya da 48 saatlik negatif hızlı test ibraz etmeleri gerekiyor.