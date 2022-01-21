Kırılma noktası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, Emekli Astsubaylar Derneği, TBK Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

1974’ün öncesinde ve sonrasında Kıbrıs Türk halkının çok büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Erhürman, “2022’ye girdiğimiz bu günlerde yaşadığımız sorunlara baktığımız zaman, biz bu mücadeleyi bunun için vermedik noktasındayız” dedi.

Erhürman, pazar günkü seçimin çok kritik olduğunu belirterek, “Kırılma noktasındayız. Bu toplum, son üç yıldır yaşadıklarımızı beş yıl daha kaldıramaz” ifadesini kullandı.

UBP hükümetlerinin, kurultay kaygısına düşerek toplumu umursamadığını savunan Erhürman, en son ne zaman bu kadar elektrik kesintisi olduğunu anımsayamadığını söyledi.

Erhürman, “2022’ye girdiğimiz bu günlerde yaşadığımız sorunlara baktığımız zaman, biz bu mücadeleyi bunun için vermedik noktasındayız” dedi.

En son ne zaman elektrik kesintilerinin bu kadar sık yaşandığını anımsayamadığını belirten Erhürman, yıllardır yaşanmayan sorunların bu hükümet döneminde yaşanmaya başladığını savundu.

Tufan Erhürman, memlekette akaryakıt kuyrukları oluşur hale geldiğini ve halkın tüp gaz dahi bulamaz hale getirildiğini ifade etti.

“Halkın geleceği böyle belirlenemez”

Tufan Erhürman, halkın geleceğinin, seçime üç gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce günlerce Maraş’ın yerleşime açılacağının konuşulduğuna dikkat çeken Erhürman, Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını kaydetti. Bu seçimde Maraş konusunun gündem bile olmadığını dile getiren Erhürtman, “Şimdi de iç hatlar meselesi ortaya çıktı. Bu halkın geleceği seçime 3 gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemez” dedi.

Barolar Birliğini ziyaret etti

Öte yandan Tufan Erhürman, bazı milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Bu arada Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’ni (MASİB) ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları çözüm önerilerini de paylaştı. Ziyarette MASİB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.