Normal düzene geçiliyor

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Güney Kıbrıs, 1 Mart’tan itibaren aşılı turistlerden test sonucu istemeyecek

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  Güney Kıbrıs’a yurt dışından hava yoluyla gelecek kişilere uygulanan kuralların 1 Mart itibarıyla değişeceği bildirildi.

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   Fileleftheros gazetesine; 1 Mart tarihinden itibaren aşı sürecini tamamlamış veya hastalığı geçirdiklerine dair belgesi olan kişilerin, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın negatif test sonucu ibraz etmeyeceğini, ayrıca karantinadan muaf olacaklarını yazdı.
   Gazete, söz konusu tarihten itibaren ayrıca, şu anda mevcut olan turuncu kategorinin kaldırılacağını, sadece Kırmızı, Yeşil ve Gri kategorilerin bulunacağını belirtirken aşısız kişilerin ise, geldikleri ülkenin bulunacağı kategorinin öngördüğü koşulları yerine getirmekle yükümlü olacaklarını aktardı. 

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022, 11:03
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