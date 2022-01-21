Üzücü bir tablo

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında, kötü yakıt kullanılması ve cihazların bozulmasından dolayı elektrik kesintilerinin yaşandığını savundu.

Özersay, elektrik kesintileri, akaryakıt, tüp gaz kuyruklarıyla 1970’lere geri dönüldüğünü, güneye muhtaç kalındığını söyledi.

Özersay, morallerinin çok yüksek olduğunu belirterek, özellikle son iki haftada Halkın Partisi’nin ciddi bir yükselişte olduğunu söyledi.

Son günlerde özellikle kararsızların ve başlangıçta karma oy düşüncesinde olanların oy verme günü yaklaştıkça sandığa gidip mühür şeklinde oy kullanma eğiliminin arttığını ifade eden Özersay, bu açıdan ilk adres olarak Halkın Partisi’nin tercih edildiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

“Ülkenin siyasi istikrara ihtiyacı var”

Özersay, “Ülkenin siyasi istikrara ihtiyacı vardır. Sahaya baktığınızda herkes bu seçimde koalisyonun çıkacağını biliyor. Ancak temel bazı prensiplere uygun davranmamız gereklidir” ifadelerini kullandı.

Çıkacak koalisyonun uzun ömürlü olması gerektiğini kaydeden Kudret Özersay, kurulacak hükümetin her iki koalisyon ortağının da Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden olmasının önemini belirtti.