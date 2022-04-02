Hareketli anlar yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK-Abdullah SUİÇMEZ

Hayat pahalılığı, zamlar sadece Lefkoşa’da değil, Güzelyurt ve Gazimağusa’da da protesto edildi.

Her iki ilçede eylem ateşi yakıldı; hayat pahalılığına ve ekonomik sorunlara dikkat çekildi.

Güzelyurt’taki eylemde örümcek adam kostümlü bir kişi dikkat çekti.

Üretici önlem alınmasını istiyor

Güzelyurt’taki ilk eylem Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’nin önderliğinde sabah saat 09.00 sıralarında başladı.

Otobüs terminalinde toplanan üreticiler ve bölge haklı hayat pahalılığını protesto etti. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün yanı sıra vatandaşlar ülkenin yaşanılmaz bir hal aldığını belirterek, hükümetin pahalılığa karşı önlem almasını istedi.

Örümcek adam renk kattı

Ayrıca eylemde örümcek adam kostümlü bir kişi dikkat çekti. Güzelyurt’un simgesi olan portakal heykelinin üzerine çıkarak poz veren örümcek adam kostümlü eylemci ilgi topladı.

Güzelyurt’ta ikinci eylem ise akşam 19.00’da gerçekleştirildi. Sivil toplum örgütleri Güzelyurt Terminal önünde ateş yakarak zamları ve fahiş fiyatları eylem ile protesto etti. Akşam saat 19.00’da gerçekleşen eylem yoğun katılım oldu. Güzelyurt bölgesi sivil toplum örgütlerinden başkanlar veya temsilcileri konuşmalar yaparak, zamların sadece Güzelyurt’ta değil herkesi perişan ettiğini ifade etti.

Gazimağusa halkı isyanda

Gazimağusa’da da saat 19.00 sıralarında eylem ateşi yakıldı. Anıt Çemberinde toplanan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ‘Hükümet istifa’ sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Vatandaşlar, temel tüketim maddelerine gelen zamlara tepki gösterdi. Pankart açan ve hükümet aleyhine sloganlar atan kalabalığa yoldan geçen araçlarda korna çalarak destek verdi. Eylemciler caddeye inerek yolu bir süreliğine trafiğe kapadı.