Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünyada kabul görmesi ve refah bir gelecek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Birbirimize kenetlenerek bu davayı sonuna kadar onurlu bir şekilde sürdürmek vatana ve ecdada olan borcumuzdur” dedi.

Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Adım Adım Turan” temalı gala gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, geceye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Memleketimize ve Türk dünyasına hizmet etmek ve büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkı sağlamak hepimizin onur kaynağıdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, haklı yerini alması için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin verdiği desteğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılan Maraş açılımına değinerek, KKTC’nin hem ekonomik anlamda hem de turizm alanında gelişeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının dünyada kabul görmesi ve refah bir gelecek için çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ülkü Ocakları’nın özellikle genç üyelerinin yaptığı katkı ve verdiği gücü takdir ettiğini dile getirdi.

“Barış ve güven içerisinde yaşıyorsak…”

Vatan sevgisi ve gönül birliğinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunarak, “Biz Kıbrıslı Türkler, bu adada barış ve güvenlik içinde yaşayabiliyorsak, bu Anavatan Türkiye’nin sağladığı garantörlüğe ve 1974’ten beri adada bulunan Türk askerine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Federasyon anlayışının “Kıbrıs Türk halkını asimile ederek, zamanla Türkiye’den koparmayı içerdiğini” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon anlayışının geride kaldığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetini izlediklerini söyledi.

Sadıkoğlu’nu anma törenine katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından merhum Hacı İsmail Sadıkoğlu’nu anmak üzere Lefkoşa Kabristanı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Verilen bilgiye göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Hacı İsmail Sadıkoğlu’nun büyük bir vatansever olarak erken yaşlarda toplumsal yaşama atıldığını belirterek Volkan Hareketi ve TMT’nin kurucuları arasında yer aldığını söyledi.

Kıbrıs Türk mücadelesinde yurtsever, yiğit ve vatanına büyük hizmetleri olmuş birçok insanın olduğuna ve bu isimlerin başında İsmail Sadıkoğlu’nun geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahı ve güvenliği için çalışan Sadıkoğlu’nu rahmetle andı.