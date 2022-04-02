Rezillik diz boyu

Suna ERDEN

Girne’de 2021 yılı Şubat ayı içerisinde yaşanan olayda komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 69 yaşındaki D.Z. 14 ay sonra yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Kız çocuğunun annesinin şikâyeti üzerine tutuklanan zanlı hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Zanlı bu kapsamda dün mahkemeye çıkarıldı. Cinsel saldırı olayının kız çocuğunun psikolojisin bozulması, annesinin onu doktora götürmesi üzerine ortaya çıktığı bilgisi elde edildi.

Defalarca taciz etti

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, cinsel saldırı olayının 2021 yılı Şubat ayı içerisinde Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yaşadığı apartmanda komşusu olan bir ailenin 8 yaşındaki kızına 3 ayrı günde tacizde bulunduğunu; göğsünü, cinsel organını, kalçalarını defalarca okşayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Kız çocuğunun ergen ve çocuk psikiyatrisinde muayenesinin başladığını açıklayan polis, olayla ilgili 7 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.