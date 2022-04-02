Yeter artık

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) öncülüğünde çok sayıda sendikanın katılımıyla gerçekleşen Lefkoşa’daki eyleme yoğun katılım oldu. Başbakanlık önünde toplanan halk, elektrik ve akaryakıtın yanı sıra tüketim maddelerine gelen zamları yüksek sesle protesto etti. Eyleme bazı kadınlar boş tencereyle katılırken, pahalılığın dayanılmaz hal aldığına dikkat çekildi.

KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen, çok sayıda özel sektör çalışanı ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen eylem saat 10.00 sıralarında başladı. Sabahın erken saatlerinde başkentin çeşitli noktalarında toplanan eylemciler saat 10.00 sıralarında harekete geçerek Başbakanlık önüne yürüdü. Polis eylem alanı olan Başbakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, BKP, KSP ve YKP başkan ve yetkilileri de eyleme katılarak destek verdi.

Bırakın çocuklar süt içebilsin

Miting ve eylemde hayat pahalılığından şikâyet edildi; pankartlara akaryakıta yapılan zamlar, mutfak masraflarıyla ilgili mesajlar yazıldı. Eyleme bazı kadınlar boş tencereyle katılırken, bir çocuğun elindeki “Bırakın süt içebilsin, kitap okuyabilsin çocuklar’ yazısı dikkat çekti.

Bengihan: Halkı yoksulluğa ülkeyi karanlığa sürüklediler

Eylemde müzik eşliğinde, alkışlarla miting alanına giren sendikalar, anons edilerek selamlandı.

"Direne direne kazanacağız" " Birlik mücadele dayanışma" sloganları atılan mitingde ilk konuşmayı yapan Sendikal Platform adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptı.

Meydanların böyle kalabalık ve coşku görmediğini vurgulayan Bengihan, bu kalabalığa tahammülü olmayanların cihazlarla internet ve telefonu engellediğini savundu. "Hiçbir korkuya benzemez halkını satanların korkusu. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz" diyen Bengihan, "zamları protesto etmek için, çocuklara daha güzel yarınlar bırakmak, adalet için" meydanlarda olduklarını söyledi.

Serdaroğlu: Yok olmayı ve yoksullaşmayı reddediyoruz

Daha sonra konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, masada kesilen her ekmek, ceplerinde eriyen her kuruş için, emekçilerin önünü açan eyleme katılanlara teşekkür ederek mitingin adının rastgele konmadığını vurguladı.

Bıçaklı: Bu miting bir ihtardır

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise mitingdeki konuşmasında, yağmur yağsa da kar yağsa da taş yağsa da meydanlarda olacaklarını söyledi. "İnternet ve telefonlar kesilse de sesimizi kesemezsiniz" diyen Bıçaklı, elektrik ve akaryakıt olmayan ülkede Mercedeslerle gezmelerin de sürdüğünü belirtti. Mitingin bir ihtar olduğunu belirten Bıçaklı, düzeltilmemesi halinde yine burada olacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022, 10:50