Yeni düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılışında konuştu. "Sosyal medya bilinçli kullanılmazsa bataklık gibidir" diyen Erdoğan, sosyal medya düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fatih'te Genç Projeler' programında konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Tamamı da salgın döneminde hazırlanan kütüphanelerimizi toplu bir şekilde resmen hizmete açıyoruz.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmete geçirdik. Rami Kışlası'nı restore ederek çok daha büyük bir kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracağız.

Milli Eğitim Bakanlığı, kütüphanesiz okul kalmayacak projesiyle okullarımızın tamamını kütüphanelerle donatıyor. Araştırmalar ülkemizde kitap okuma oranının giderek yükseldiğini gösteriyor.

Sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında bilinçli kullanılmazsa adeta bataklık gibidir. En kısa sürede sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz."