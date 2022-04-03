Endişe sürüyor

Küresel pay piyasaları, küresel ekonomilerde durgunluk yaşanabileceği endişesiyle karışık seyrederken, gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte yoğun veri gündemine çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu bu hafta bazı ABD tahvillerinde getirilerin terse dönmesine sebep olurken, bu durum ABD ekonomisinin durgunluğa girebileceği endişesini beraberinde getirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllık tahvil faizinin altına inerken, söz konusu iki varlıkta getiri eğrisinin tersine dönmesi son 70 yılda ABD ekonomisinde yaşanan her resesyondan önce gerçekleşti.

Diğer taraftan tahvil piyasasında yatırımcıların Fed'in bilanço küçültme sürecinin ne şekilde gerçekleşeceğine odaklandığı görülüyor.

Konuya ilişkin önceki gün değerlendirmelerde bulunan Kansas City Fed Başkanı Esther George, bankanın bilanço tartışması yaparken, tahvil getirisinin tersine çevrilmesi riskini hesaba katması gerektiğini söyledi.

ABD'de martta tarım dışı istihdam 431 bin kişilik artış göstererek beklentilerin altında kalsa da, işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 3,6 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 73'e çıktı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyen ana unsurlardan olmayı sürdürdü.

Hafta içinde İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.