KKTC temsil edildi

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lions Kulüpleri bu yıl Tunus’ta yapılan 24. Akdeniz Dayanışması Gözlemevi (Mediterranian Solidarity Observation) Konferansına katıldı.

Akdeniz LionsKonferansı’nda her yıl Akdeniz ülkelerini ilgilendiren konularda belirlenen temada tebliğler sunulur. Bu yılın teması “Akdenizde Büyük Zorluklar” (The Great Challenges of the Mediterranian) olarak belirlendi.

Konferans Komitesi tarafından “Ada ülkelerinde su temin problemleri” konusunda Ln. Duygu Adahan Kuran, Ln.Süheyla Üçışık Erbilen ve Ln. Ezcan Özsoy tarafından ortak hazırlanan tebliğin sunumuna onay verildi.

İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı’nın Türkiye Üzerinden Borularla Kıbrıs’a Gönderilmesi Projesi üzerine hazırlanan tebliğ 1. oturumda Ln. Duygu Adahan Kuran ve Ln. Ezcan Özsoy tarafından sunuldu.

Konferans sırasında Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran ve heyet üyeleri Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı Douglas X. Alexander ile çeşitli konuları görüşme fırsatı buldu.

Tunus’ta ülkemizi başarıyla temsil eden heyet adaya döndü