Nevruz’a özel müzik ziyafeti

Nevruz Bayramı’nı Kuzey Kıbrıs’ta kutlayan İranlı konuklar, Merit Royal Otel’in bayrama özel konser programıyla unutamayacakları bir tatil yaşadı.

İran’ın en ünlü isimlerinden Hengameh ve Andy’nin sahne aldığı konser gecelerinde yoğun bir katılım yaşandı.

Konser dizisinin ilk gününde yıllara meydan okuyan güzelliği ile Hengameh hayranlarıyla buluştu. Gece boyunca Fars müziğinin eşsiz eserlerini konukları için seslendiren ünlü şarkıcı, “Seni Görmek” isimli ilk albümünden seçtiği en sevilen şarkıları ile tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu.

Merit Royal sahnesinin Nevruz Bayramı’na özel ikinci yıldızı ise, İran’da büyük bir hayran kitlesi bulunan ve sanat çalışmalarını İran dışında da sürdüren ünlü sanatçı Andy oldu.

Sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken Andy, sevilen şarkılarıyla keyifli bir geceye imza attı.

Hayranlarıyla bol bol fotoğraf da çektirerek bu geceyi ölümsüzleştiren şarkıcı, hareketli parçaları ile konuklarına dans ve eğlence dolu saatler yaşattı.