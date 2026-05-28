Hasadı yapıldı

Devlet Üretme Çiftlikleri’nde (DÜÇ) yılın ilk tahıl hasadı gerçekleştirildi. Hasada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuş, son 6 yıldır etkili olan kuraklık döneminin ardından bu yıl verimli bir hasat sezonu beklendiğini ifade etti.

DÜÇ bünyesinde yaklaşık 6 bin dönümlük alanda tahıl üretimi yapıldığını belirten Çavuş, teknik ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çoğaltılan kaliteli tohumların hasadına başlandığını söyledi.

Hasadı yapılan tohumların yeni üretim sezonunda üreticilere dağıtılmasının hedeflendiğini kaydeden Çavuş, yerli üretimin güçlendirilmesi ve üreticinin kaliteli tohuma erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen yeni arpa çeşidinin de Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde yetiştirildiği belirtildi. Yeni arpa çeşidinin yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve ülkenin iklim koşullarına uyum sağlayan özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

Bakanlık, geliştirilen yerli tohum çeşitleriyle hem üretimde verimliliğin artırılmasının hem de tarımsal sürdürülebilirliğin desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

