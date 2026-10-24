Hasan Örek başkan oldu

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) gerçekleştirdiği 10. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulunu belirledi. Yapılan seçimlerde Aralık ayından beri Başkan Vekilliğini yürüten Hasan Örek CİB’in yeni başkanı oldu.

Acapulco Hotel’de düzenlenen Genel Kurul, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer, sektörle bağlantılı daire müdürleri ve turizm örgütlerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), 22 Ekim 2026 Perşembe günü ö.s. saat 14.00’te, Acapulco Resort Otel, Girne adresinde 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı divanın oluşmasının ardından faaliyet raporu ve mali raporun oybirliğiyle onaylanmasıyla devam etti.

Yapılan oylamanın ardında Hasan C. Örek Başkanlığa seçilirken, Ayhan Sarıçiçek, Sertuğ A. Gülcan, M. Gürdal Büyükgüngör, Erman Sarı, Mustafa Sağlam tüm üyelerden onay aldı. Gökhan Ecesoy ve Serhat Ataş de yedek üye olarak seçildi.

Genel Kurul Toplantısı’nda Denetleme Kurulu’na İhsan Bertan Patır, Gökhan Kireççi, Berna Kaya ve Nuri Tamer seçilirken, Disiplin Kurulu da Bayram Tegay, Murat Yılmaz, Gürhan Ecesoy ve Yalçın Karabaş’tan oluştu.

Genel kurulun ardından bir araya gelen yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı.

Hasan C. Örek başkanlığında ilk toplantısını yapan yönetim kurulunda görev bölümünde, Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, Genel Sekreter Sertuğ A. Gülcan, Genel Sekreter Yardımcısı M. Gürdal Büyükgüngör, Sayman Erman Sarı, faal üye olarak da Mustafa Sağlam belirlendi. Gökhan Ecesoy ve Serhat Ataş da yedek üye oldular.

Mücadelenin rotası yasadışı sanal bet

Genel kurul kapsamında gerekli oylamalar ve seçimlerin yapılmasının ardından yönetim kurulu adına üyelere seslenen Ayhan Sarıçiçek, yeni dönemde mücadelelerinin odağında yasadışı sanal bet olacağını açıkladı.

Ülke ekonomisi önünde en büyük tehlikenin yasa dışı olarak yapılan bet faaliyetleri olduğuna dikkat çeken Sarıçiçek, yeni dönemde ana mücadelelerinin bu yönde olacağını kaydetti.