Hatamova yoğun bakımda

Lefkoşa’da yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olan sürücü K.K. (E-27) tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru; kazanın 24 Mart tarihinde saat 08.50 sıralarında Ortaköy 5. Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki MF 494 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiğinde, o esnada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak maksadıyla sola manevra yaptığı sırada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın akabinde zanlının kontrolünü kaybettiği aracın, Ertaç Tostçu önünde bulunan beton kaldırım ve duvara çarptıktan sonra sağa savrularak sağ yan kısmı üzerine devrildiğini ve park halinde bulunan KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına, kendi aracının ön kısmı ile çarparak durduğunu belirtti.

Polis memuru; kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü K.K. ile yaya Suray Hatamova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaya Suray Hatamova’nın Kolan British Hastanesi’ne sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yaralının yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlı sürücünün tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, kazaya ilişkin kamera görüntülerinin temin edilerek inceleneceğini ve meydana gelen maddi hasarın tespitine yönelik araştırma yapılacağını ifade eden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

