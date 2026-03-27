‘Görüşmeler sürüyor’

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve görüşmelerin "çok iyi" gittiğini açıkladı.

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, “İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 günlüğüne, 6 Nisan'a kadar durduruyorum. Görüşmeler devam ediyor” dedi.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia eden Trump, "İran yenildiğini itiraf ediyor. Yenildikleri için bizimle konuşmak istiyorlar. “İran 'konuşmuyoruz' diyor ama anlaşma için yalvarıyorlar, benim anlaşma istediğim doğru değil. Anlaşma fırsatları var. Bu onlara bağlı. Doğru anlaşmayı yaparsak Hürmüz açılacak” dedi.

İran'a saldırıların süreceğini belirten Trump, "İran'ı imha ediyoruz, ikinci dünya savaşından sonra en büyük yıkım.

Onları patlatmayı devam edeceğiz. Delilere nükleer silah verilemez, bunlar kötü ve hasta insanlar. İran'ı yönetenler Ortadoğu'yu ele geçirmek istiyor. Obama'nın yaptıkları İran'da nükleerin yolunu açtı" dedi.

İran amacına ulaşsaydı ilk nükleerin İsrail'e atılacağını iddia eden Trump, “Zayıf bir başkan olsaydı bir sonraki hedef biz olacaktık" dedi.

NATO konusunda büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Trump, “NATO bizim yardımımıza gelmedi. Yardım talebimiz NATO için bir sınamaydı. NATO kağıttan kaplan. Savaşı kazandıktan sonra bize yardım ettiler” dedi.

Trump, “Enerji fiyatları korktuğum kadar artmadı. Daha kötüsünü bekliyordum” diye konuştu.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

Öte yandan İran, ABD'nin teklifine yanıt verdiğini açıkladı.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili, İran'ın ABD'nin 15 maddelik önerisine yönelik yanıtının resmi olarak aracılar vasıtasıyla gönderildiğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir yetkili ise İran'ın ABD'ye resmi yanıtını Pakistan üzerinden verdiğini söyledi.

Söz konusu kaynağa göre İran, yanıtında “düşman tarafından gerçekleştirilen saldırıların son bulmasını, savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşulların oluşturulmasını, savaş tazminatlarının ödenmesinin garanti altına alınmasının ve net bir şekilde karara bağlanmasının ve bölge genelinde, bu çatışmaya katılan tüm grupları da kapsayacak biçimde, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin” istendiği ve iletildiği belirtildi.

İranlı kaynaklar İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının doğal ve yasal bir hak olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Aynı kaynaklar, bu hakkın aynı zamanda karşı tarafın taahhütlerinin uygulanabilirliğinin garantisini oluşturduğunu ve tanınması gerektiğini kaydetti. Bu şartların, savaştan hemen önce Cenevre'deki ikinci tur müzakerelerde ABD'ye tarafa sunulan taleplerden ayrı olduğu ifade edildi.

İranlı yetkililer, ABD'nin müzakere iddiasını "aldatma projesi" olarak gördüklerini belirtirken ABD'nin müzakere iddiası altında “dünyayı görünürde barış yanlısı ve savaşın bitmesini isteyen bir imajla kandırmayı, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmayı ve güney İran'a yönelik yeni bir saldırgan eylem için kara harekatına hazırlık yapmak için zaman kazanmayı” amaçladığını savundu.

