Avrupalı hizmet

Rum Sağlık Sigorta Kurumu (HIO), reçetelerin verilmesinde barkod görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliğin bugünden itibaren Hak Sahibi Portalı üzerinden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yeni sistem kapsamında, hak sahipleri, tedavi eden doktorları tarafından reçete edilen ilaçları, tıbbi cihazları veya sağlık ürünlerini, portal üzerinden reçetelerine karşılık gelen barkodu göstererek istedikleri bir eczaneden temin edebilecek. Bu özelliğe Gesy web sitesi üzerinden erişim sağlanmakta ve Yararlanıcı Portalı'na giriş yaptıktan sonra "Mevcut Sevkler" ve ardından "Reçeteler" kategorisini seçerek barkodun bulunabileceği duyuruldu.

Eczaneye giden kişiler ise, yeni uygulamayla, barkodu eczacıya göstererek kişisel bilgilerini açıklamaya gerek kalmadan reçetelerinin düzenlenmesini sağlayabilecek.

HIO, yeni düzenlemenin, basılı reçetelere barkod ekleme seçeneğine dayalı olduğunu ve yararlanıcıların kişisel verilerinin korunmasını daha da artırmayı amaçladığını belirtti.

Hak sahiplerinin, mevcut durumda olduğu gibi, doktorlarından yazılı reçete talep etmeye devam edebileceklerine de vurgu yapılan açıklamada, HIO yeni özelliğe erişim için kullanıcıların Yararlanıcı Portalı'nda aktif bir hesaba sahip olmaları ve bu hesabı yararlanıcı kayıtlarıyla ilişkilendirmiş olmaları gerektiğini hatırlattı.

Hesapları birbirine bağlama konusunda bilgi almak için kullanıcılar Gesy web sitesini ziyaret edebilir veya 17000 numaralı telefondan Gesy çağrı merkezini arayabilirler.

