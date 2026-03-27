‘Basın özgür olmalı’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, dün Başbakan Ünal Üstel’i makamında ziyaret ederek basın sektöründe yaşanan sorunları aktardı.

Akar; artan akaryakıt fiyatlarının gazete dağıtımını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Dağıtımların birçok bölgeye ulaşamadığını ve mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ifade eden Akar, sektörün destek ihtiyacına dikkat çekti.

Başkan Akar, uydudan yayın yapan yerel televizyon kanallarının sorunlarına da değindi; özellikle Türksat uydu ücretlerinin devlet tarafından ödenen yüzde 20’lik kısmının bir süredir ödenmediğini ve bunun yerel televizyonları zor duruma soktuğunu kaydetti.

Gerekli önlemler alınacak

Başbakan Üstel, Akar’ın ilettiği sorunları dikkate aldığını belirterek, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile konuyla ilgili yakın zamanda görüşme yapacağını söyledi. Üstel, gazetelerin adanın her noktasına ulaştırılması ve uydu yayınlarının devamı için gerekli önlem ve tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Görüşme sırasında gündemde olan Ceza Yasası da ele alındı. Akar, basın özgürlüğünün önemine değinirken, bunun Anayasa ile koruma altında olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel de “Basın özgürdür, bizim kıymetlimizdir” diyerek ülkede basın özgürlüğünün korunacağını vurguladı.