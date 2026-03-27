“Altura” adlı ham petrol yüklü tankere, İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında insansız deniz aracı (İDA) isabet etti.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de bir gemiye saldırı konusuyla ilgili, "Rusya'da ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı bir geminin işletenlerin Türk olduğunu biliyoruz, makine dairesinde patlama oldu, insansız deniz aracıyla (İDA) vurulduğunu düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerine sevk edildi" diye konuştu.

TRT Haber’in aktardığına göre Uraloğlu, özel bir televizyon kanalında, Karadeniz'de bir geminin saldırıya uğramasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Rusya’dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

Uraloğlu, “Gemide bulunan 27 Türk personelde yaralanma yok" dedi.

Dışişleri: Endişe ile karşılıyoruz

Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, paylaşımında, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026, 10:20