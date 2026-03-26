Maddi hasar oluştu

Lefkoşa’da meydana gelen kazada, dikkatsiz sürücü alışveriş merkezine daldı. Kaza sonucu araçta ve vitrin camında hasar oluştu. Kaza, sürücü Anıt Ergin’in aracını yanlış vitese takarak çalıştırması ve vitrin camına çarpması sonucu gerçekleşti.

Polisten edinilen bilgiye göre, kaza 25 Mart 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Lefkoşa Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Önder Alışveriş Merkezi’nin otopark alanında meydana geldi.

Otoparkta park halinde bulunan JL 909 plakalı aracını çıkış yapmak üzere hareket ettiren Anıt Ergin (E-58), geri vitese takması gerekirken dikkatsizliği sonucu aracını ön vitese taktı. Bu yanlışlık nedeniyle araç, sürücünün kontrolünden çıkarak alışveriş merkezinin cam vitriniyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında ve Önder Alışveriş Merkezi’nin cam vitrinde hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis, kazanın meydana geliş şekli ve sorumluluk tespitine yönelik soruşturmasını devam ettiriyor.

