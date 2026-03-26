İran’a karşı önlem

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, İngiliz Savunma Bakanlığı, İngiliz kuvvetlerinin Güney Kıbrıs hava sahasının güçlendirilmesi amacıyla adaya ‘Stormer’ hava savunma araçları konuşlandırdığını doğruladı.

Karadan havaya füzelerle donatılmış Stormer yüksek hızlı füze sistemleri, İngiliz kuvvetlerinin tek bir çatışmada 14 insansız hava aracını etkisiz hale getirmesinin ardından konuşlandırıldı; bu, İngiliz birlikleri tarafından bölgede kaydedilen en yüksek sayı olarak nitelendirildi. Haberde, sistemin insansız hava araçları da dahil olmak üzere hızlı ve alçak uçuş yapan tehditlere karşı koymak için tasarlandığına dikkat çekildi.

Cyprus Mail’de yer alan haberde, bu konuşlandırmanın İran yapımı bir insansız hava aracının bu ayın başlarında Ağrotur üssüne saldırmasının ardından yoğunlaşan Kıbrıs çevresindeki İngiliz askeri yığılmasının bir parçası olduğu savunuldu.