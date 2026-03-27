İzleyici keyif dolu anlar yaşadı

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür & Sanat Günleri, kahve keyfi ve Kıbrıs manileri/atışma gecesi ile devam etti.

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara ücretsiz kahve ikramı yapıldı. Kahve eşliğinde yapılan sohbetlerin samimi atmosferi dikkat çekerken, etkinlik yoğun ilgi gördü.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs manileri ve atışma gecesinde ise farklı kuşaklar bir araya geldi. Gecede Kıbrıs kültürünün önemli temsilcilerinden Zehra Ekmekçi, Bülent Çınarlılı ve Kemal Latif sahne aldı. Ayrıca İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun çocuk dansçıları da performanslarıyla geceye renk kattı. Geleneksel manilerin seslendirildiği ve atışmaların yapıldığı etkinlikte, izleyiciler sahnedeki uyuma alkışlarla eşlik etti.

Etkinliği, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de takip etti. Programda konuşan İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, bu tür etkinliklerin Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını ifade etti.

6 Mart’ta Zülfü Livaneli söyleşisi ile başlayan ve 31 Mart’ta sona erecek etkinlikler kapsamında, kapanış İskele Belediye Korosu’nun vereceği Kıbrıs Şarkıları konseri ile yapılacak.

Kültür & Sanat Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hadi Öldürsene Canikom” adlı oyunla devam edecek. Aynı oyunla birlikte İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri de başlamış olacak.



