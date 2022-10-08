Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış turizmcilerinden, Salamis Bay Conti Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kıral, Mavi Gök Havayolu şirketinin Ercan merkezli uçuş başvurusunu geri çekmesiyle çok büyük bir fırsatın kaybedildiğini belirtti.

Kıral “Çok ihtiyaçlı olduğumuz halde ayağımıza gelen bir fırsatın yitirilmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı içindeyim” dedi.

Uçak şirketinin Kuzey Kıbrıs’a yılda 400 bin turist getirmesi halinde bunun 400 milyon dolarlık gelir olduğunu vurgulayan Kıral, bu sayede KKTC’nin yıllık turizm gelirlerinin 1.5 milyar dolara yükselmiş olacağını ifade etti. Kıral, sadece turizm sektörünün değil, tüm ülkenin ek uçuşlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kıral, “Hayal kırıklığı yaşadık ama belki Başbakanlık düzeyinde görüşmeler yapılırsa yeniden çalışmalar başlar” dedi.

Turizm geliri artacaktı

Turizm sektörünün en büyük sorununun hava ulaşımı olduğunu ifade eden Kıral açıklamalarına şöyle devam etti:

“Yeni bir yeni hava yoluna ihtiyacımız var. Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı açsından faydalı olurdu.

Bu ülkeye ne kadar çok havayolu uçuş yaparsa ülke o kadar fayda görür. Uçak bileti fiyatları en ucuzu 5-6 bin lira civarındadır. Kıbrıs’a gelmek isteyen fazla ancak koltuk sayısı yani uçuş yapan firma sayısı az olunca fiyatlar yükseliyor. Ek bir havayolu firmasının yolcu getirmesi hem bilet fiyatlarını dengeler hem de gelen turist sayısını arttırır.

Hava yolunun ille de milli hava yolu olması gerekmez ki. Yolcu taşısın yeter. Yeni hava yolu şirketi de ‘yılda 400 bin turist getirebiliriz’ demişti. Yılda fazladan 400 bin turist gelseydi ortalama 900 bin dolar bir para bırakacaktı. Bu da 400 milyon dolar ilave turizm geliri demektir.

2019 turizm gelirimiz 900 milyon dolar seviyesindeydi. 2022’de de 900 milyon dolar bir gelir bekleniyor. Ancak ek 400 bin turist gelseydi turizm gelirimiz bir buçuk milyar liraya yakın bir seviyeye gelecekti.

Çünkü 900 milyon dolarlık tutar iki hava yolu ile sağlandı. Üçüncü bir havayolu gelseydi gelir artacak hem istihdam çoğalacak hem de piyasa daha da canlanacaktır.

Havayolu işletmeciliği zor bir iştir. Özellikle ambargolarla boğuşan KKTC’de yapmak daha da zordur.

Zor şartlarda gelip, bu ülkeye uçuş yapacağım diyorsa o firmayı alkışlamak lazımdır.”

Defteri hemen kapatmasınlar

“Sıkıntıların ne olduğunu, firmanın neden geri çekildiğini bilemiyoruz ama umarım sorun çözülür” diyen Kıral, şunları söyledi:

Yeni havayolu şirketi kurulacağının söylenmesi bizi çok mutlu etmişti. Dört gözle bekliyorduk. Halay kırıklığı yaşadık. İnşallah tekrar değerlendirilir. Hemen kötümser bakmayalım ve defteri kapatmayalım. Böyle bir havayolu turizme ve hava taşımacılığına faydası olacaksa herkes birlik içerisinde olmalıdır. İlgili şirketle başbakanlık düzeyinde görüşmeler yapılırsa belki anlaşma yeniden sağlanır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 10:01