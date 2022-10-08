Soruşturma bitmedi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gerçekleştirdiği Karanlık Operasyonu’nda zulaya bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalanan Ö.E. (E-20), C.G. (E-28) U.K. (E-18) ve K.A.B. (E-20) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Ö.E.’nin 12 gram kokain, 25 gram hintkenevirini 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euro’ya aldığının tespit edildiği belirtildi.

Zanlının uyuşturucu maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğu açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis,3 Ekim 2022 tarihinde saat 20.15 sıralarında Hamitköy’e giden asfalt yolun sol tarafında bulunan ağaçların altına gizlenmiş vaziyette 8 gram kokain, 25 gram hintkeneviri, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 adet hassas terazi bulunup, pusu görevine başlandığını belirtti. Polis, ağaç altındaki zulayı RR 072 plakalı araç ile almaya gelen Ö.E.,C.G. U.K. ve K.M.B.’nin gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlıların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 2 adet ucu yanık vaziyette içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olan madde ve foil kağıdına sarılı 1.5 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Ö.E.’nin uyuşturucu maddeleri 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euro’ya 12 gram kokain, 25 gram hintkeneviri aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis, 4 zanlının da ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek,6 gün ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.