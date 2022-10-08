Dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Lefkoşa’da, 2014 ile 2022 yılları arasında meydana gelen 21 ayrı uyuşturucu meselesi ile ilgili aranan Malik Toran, 8 yılın ardından dün karma köy Pile’de yakalandı. Kuzey ile güney arasındaki uyuşturucu ticaretini sağladığı, birçok olayda etkin rol oynadığı öne sürülen zanlı gözaltına alınmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde, 2014 ile 2022 yılları arasında meydana gelen 21 ayrı uyuşturucu meselesi ile ilgili aranan zanlının kanunsuz yollardan güneye geçiş yaptığına ve defalarca KKTC’ye uyuşturucu ithali yaptığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, zanlının karma yerleşim yeri olan Pile köyünde olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 12.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Pile’de operasyon düzenlendi

Polis, gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının Pile’de yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini de belirtti.

Polis, zanlının cep telefonuna emare olarak el konduğunu ve yapılacak olan incelemeler olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Zanlı avukatları Kaan Güder ile Mustafa Gencalioğlu, 21 meselenin hangilerinin sonuçlanıp sonuçlanmadığı hakkında araştırma yapılmasını talep etti.

Huzurudaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis işbirliği için teşekkür etti

Bu arada operasyonla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine destek veren BM Barış Gücü Yetkilileri ile zanlının okul çağındaki çocuklarına sosyal hizmet desteği sağlayan KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine işbirliklerinden dolayı teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.