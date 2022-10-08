Aracın önü kesildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Sezer Aydağ isimli zanlıyı, Gülseren bölgesinde bir araç içinde tespit etti. Polisi karşısında gören Sezer Aydağ, aracıyla kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede polisler tarafından önü kesildi. Araçtan inen zanlı polise direnince makul güç kullanılarak gözaltına alındı. Zanlının tasarrufunda metamfetamin, extacy ve hintkeneviri ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 6 Ekim 2022 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve aracıyla seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Zanlıyı, Gülseren bölgesinde, araç içerisinde tespit ettiklerini anlatan polis, kaçmaya çalıştığını ancak aracının önünün kesilerek durdurulduğunu belirtti. Zanlının, araçtan inerek direndiğini bildiren polis, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan arama sonucu 16 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlının evinde yapılan aramada ise 2 gram metamfetamin ve bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 9 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.