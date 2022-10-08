Akaryakıt zamlandı

Akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre; litre başı 0.99 kuruş artışla 95 oktan benzin 20.90 TL, Euro Diesel ise 2,24 TL artışla 24.92 TL oldu. 98 oktan benzin 1.01 TL artışla 21.21 TL, gaz yağı ise 0.90 kuruş artışla 23.82 TL oldu.

Akaryakıt fiyatları 23 Eylül’den beri bir litre; 95 oktan kurşunsuz benzin 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin 20.22 TL, Euro Diesel 22.68 TL ve gaz yağı 22.92 TL’den satılıyordu. Ekonomi ve enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin üretimde sınırlamaya gitmesi nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini kaydetti Piyasalarda agresif bir üretim kesintisi olarak kabul edilen bu sınırlama, Covid -19 salgınından bu yana en büyük üretim sınırlaması olduğunu ifade eden Amcaoğlu, haftanın son işlem gününde ABD’nin ham petrolü 88 Dolar, Brent petrolü ise 94 Dolar civarında dengelediğini ifade etti.