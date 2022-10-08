Öptü, okşadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da isminin baş harfleri Y.K.(E) olan zanlının Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Zanlı tarafından 2022 yılı Eylül ayı içerisinde farklı tarihlerde işlenen cinsel saldırı suçlarıyla ilgili görgü tanıkları olduğunu açıklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, tutuklama talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2022 yılı Eylül ayı içerisinde, farklı tarihlerde Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan kadını yanaklarından öpüp, sarılarak ve bacaklarını okşayarak cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili işyerinde müşteri olarak bulunan görgü tanıkları olduğunu ve ifadelerine başvurulacağını aktaran polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.