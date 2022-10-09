Üsleri kapatalım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yunanistan'ın maşa olarak kullanıldığını, Türkiye'nin etrafının çembere alındığını belirterek, "NATO üyesi Yunanistan'a savaş mı açalım? Hayır. Asıl bunların da arkasındaki güç olan Amerika'ya bir rest çekelim. Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatalım, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım" dedi.

ABD’nin Yunanistan’ı maşa olarak kullandığını ve Türkiye’nin etrafının çembere alındığını söyleyen Erbakan, “Adalar silahlandırılıyor. En son Midilli ve Sisam’a zırhlı araçlar çıkarıldı. Tabi burada Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi Yunanistan’ın arkasındaki güç belli. Amerika’dan güç alıyor” diye konuştu.

ABD’ye rest çekilmesi gerektiğini savunan Fatih Erbakan, “NATO üyesi Yunanistan’a savaş mı açalım? Hayır. Biz diyoruz ki asıl bunların da arkasındaki güç olan Amerika’ya bir rest çekelim. Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kapatalım, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nü kapatalım. Amerika’nın gözbebeği İsrail’i korusun diye Malatya’ya radar üssü kurmuşlar. Bunları kapatalım, böylece biz de Amerika’ya bir yaptırım uygulamış olalım. ‘Ege’den Akdeniz’den elini çek, Yunanistan’a arka çıkmayı bırak, bu tatbikatlara son ver’ diyebilmek için de böyle bir adım atılması lazım. En azından bunu yapmak gerekir” dedi.

