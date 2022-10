Avrupa'da kara kış, Kuzeyde yaz ve Armageddon

Gelin biraz hayal edelim. İnsanlar hayal ettikçe yaşar ne de olsa.

Ülkemiz insanı zaten "Anderson'dan masallara alıştırılmış."

BM yakın zamanda Adanın Kuzeyinden çıkmamak için, bizim Hükümet ile anlaşma imzalayacak... Sonra ne mi olacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınacak.

Allah ü Ekber... Bu ne demek? Daireler Beş yüz bin sterlin, Villalar Beş Milyon sterlin olacak.

Yollar Işıl ışıl, tıpkı Las Vegas gibi pırıl pırıl neonlar, iki yüz elli kat oteller, beş gidiş ,beş geliş yollar , ve insanlar para içinde boğulacak.

Kıbrıslı Türk yani vatandaş olan adada çalışma izni dışında, on milyon sterlin teminat göstermeden iş kuramayacak...

E tabii ki BM bizden korktu ve bizi tanıdı ya, Kıbrıslı Rumlar " Ben de o zaman bütün kötülüklerden vaz geçiyorum, Amerika’yı, İngilizi,Yunanı, Fransızı kovuyorum Askeri destek ,siyasi yardım da istemiyorum , ne de olsa aracılar koyup görüştüğüm Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştık , adada huzur içerisinde yaşayacağız diyor Nikos ! Cumhurbaşkanı olmadan önce sözde İki Leymosunlu bir araya gelecek ve bu " Gıbrız Meselesini " bitirecekler idi. En büyük şahinlerden, faşistlerden daha faşist oldu Anastasiyadis. Yalancı. Kandırdı bizi. Aldı bizden haritayı Cran Montana' da koydu cebine. Sonra da " Veleddalin Amin " ...Ama yine de diyor ki " Nedir bu ada insanına çektirdiğimiz bu kadar yıldır!" Gadalavis ! Yani " Do you understand? Annadınız ? Bitecek bu Gıbrız Meselesi.. Sen kendi kendini bitirdin, farkında değilsin" Giriye Anastasiyadis " ...

Herşey bir yana, Allah Anavatanı gerçekten de başımızdan eksik etmesin yoksa ne olacaktı halimiz? Artık gerçekten de dünya siyasetinde önemli bir rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da bir yere not edile.

Avrupa'da kara kış Kuzey Kıbrıs’ta Güneşli yaz

Turizm adına ülkemizde Amerika’nın keşif edilmesi yeniden bir tarafta dursun, çok basit bir hamle var. Yine içim bal vermiyor, bizim hükümetteki turizm duayenlerine bir yazayım diyorum.

Bu arada dikkat ettim, Bakanların, bakmayanların çoğu daha önce Turizm Bakanlığı'nın koltuğunda oturmuş. Kesin söylediğimi hemen kavrayıp icraata koyulacaklar.

Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere Danimarka, Finlandiya gibi aklıma ilk gelen Avrupa ülkeleri bu yıl soğuktan donma tehlikesi ile karşı karşıya.

Rusya, yani Putin " Siz beni ekonomik anlamda üstüme oynarsanız, ben de sizi soğuktan dondururum" diye tehdit ediyor.

Hal böyle iken müthiş bir fırsat.

Gelin bu insanlara " Come to North Cyprus " sloganı ile üç yıldız oda fiyatı ( iki kişi ) günlük 60 Euro , Dört yıldız 70, Beş yıldız 80 Euro fiyat çekelim. Acente komisyonu ne olacak " orasına karışmam ". Gelin soğuktan gaz kesileceği için donma ihtimali yüksek olan bu ülke insanlarına yarım pansiyon ( yatak, kahvaltı, akşam yemeği) her şey dahil de olmasın ki, günlük turlar olsun, turistler çarşıya pazara çıksın, alış veriş yapsın, esnaf kazansın. Sabah kahvaltı sonrası sauna, SPA, tatlı tatlı yürüyüşler, dağ gezileri, tarihi, kültürel yerler... Bir hesap kitap yaptım beş yıldızlı bir otelde gidiş dönüş uçak bileti, konaklama sadece 2400 Euro. Yani kişi başı 1200 Euro. E vallahi be da va.

Oteller de kışın ful dolu olacak, istihdam eksilmeyecek ve kışın da yani sekiz ay bu çark müthiş dönecek. Ne deyim artık size... Hareket, Aksiyon.

Uzun lafın kısası, Avrupalılar hem soğuktan donmaktan kurtulsun, hem de bizim ülkemiz.

Ekim 22 - Mayıs 23 e kadar " Turist kaynasın "

Olur mu? Vallahi olur. Hem de Müthiş olur.

Niçin olmaz? Çünkü insanların bu işe aklı kesmez, üstelik iş yapmak için çaba sarf etmez.

Bir de çıkıp Biden "Armagedon savaşları, yani kıyametten önce olacak olan Nükleer, yıldız savaşları, Mesih İsa'nın tekrardan dünyaya döneceği ve dünyanın yerle bir olma ihtimalini Tevrat’tan örnekler vererek açıklarken. "

Bir bu eksikti dediğinizi duyar gibiyim. Gelin biz ülkemize yumuşak bir geçiş yapalım. Yeni hava yolu öyle veya böyle şimdiden tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Ama yapacak çok işimiz var

Hadi göreyim sizi bakanlar, bakmayanlar, uzman olanlar, olmayanlar. Turizm örgütleri, sivil toplum kuruluşları… Gelin yapın şu işi. İnanın çok zor değil.

Bu masal değil inanın ki... Dirayet, inanç, iş bilmek, iş bitirmek, hepsi var... Sizde de bunlar var… Hadi göreyim sizi.