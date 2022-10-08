Ülke duman altında

Ömer KADİROĞLU

Güngör çöplüğünde geçtiğimiz Pazar günü çıkan ve hala soğutma çalışmaları yapılan yangının etkileri sürerken, bu kez de Çatalköy Belediyesi ve Esentepe Belediyesi’nin kullandığı çöplük alanı tutuştu.

Bölgeden kara dumanlar yükselirken, yangına Çatalköy Belediye personeli, itfaiye, Orman Dairesi ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu makilik bitki örtüsü ile ağaçlar zarar gördü. Çöplüğün yeşil atık depolama alanı olarak kullanıldığı öğrenilirken, Güngör çöplüğünde devam eden yangın nedeniyle Çatalköy ve Esentepe bölgelerinin evsel atıklarının da bir süredir burada bekletildiği bilgisi elde edildi.

Sorunlar dağ gibi

Diyalog’a konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, “yeşil atıkların Güngör çöplüğüne kabul edilmemesi nedeniyle burada vahşice depolanıyor. Günün sonunda da bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hulusioğlu şunları ifade etti:

“Burayı yıllardan beridir transfer istasyonu olarak kullanıyoruz. Evsel atıkları buraya buradan da Güngör çöplüğüne götürüyoruz ancak yeşil atıklar burada depolanıyor. Yeşil atığı Güngör çöplüğü kabul etmiyor ve bu atıkları dökebileceğimiz depolayabileceğimiz bir yer de bizlere gösterilmedi. Belediyeler kendi başına bu atıklar için çözüm üretmeye çalışıyor ve sonuçta da böylesi durumlarla karşılaşılıyor. Bu sorunla ilgili devlet eliyle bir proje üretilmesi gerekiyor.”



