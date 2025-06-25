Hayati tehlike sürüyor

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına çaparak ağır yaralanmasına neden olan Ahmet Kavan dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaralanan yaya Filiz Cıdık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; kazanın 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Demirhan’da Hüseyin Özgit Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis; Ahmet Kavan’ın ZE 558 plakalı salon araç ile kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada bir evin önüne geldiği esnada yolun sağından soluna doğru karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Filiz Cıdık’a çarptığını kaydetti.

Polis; ağır şekilde yaralanan yaya Filiz Cıdık’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis; Cıdık’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını; hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, suçun nevinin değişebileceğini belirtti. Polis, zanlıdan alınan kan örneğinin analize gönderildiğini; ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.