Çözün bu sorunu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine aşırı bir yoğunluk yaşandı. Gerek Kıbrıslı Türkler, gerekse Kıbrıslı Rumlar; bir saati bulan araç kuyruğunda adeta işkence çekti. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını belirten sürücüler “bu sıcaklarda bizlere adeta işkence çektiriyorlar” dedi.

Metehan’da geçişlerin daha pratik muhaceret uygulamasıyla hızlandırılmasını, ayrıca yeni kapıların açılmasını isteyen sürücüler, her iki toplum liderine de çağrıda bulunarak ‘uzlaşı’ mesajı verdi. Sürücüler, karşılıklı geçişlerin iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Ne dediler?..

Fikri Karalar

“Güneye arabanın evraklarını çıkarmak için gidiyorum. Yarım saatte çemberi ancak geçebildim. Başka kapı açsalar da bu sorunu çözemeyecekler gibi görünüyor.”

Mustafa Sipahi

“Güneye işlerimi halletmek için geçiyorum. Atılması gereken adımlar var ancak liderlerimiz bu yönde bir girişim yapmıyor, her gün bu eziyeti burada çekiyoruz. Beklentim araçlı geçiş kapılarının arttırılmasıdır. Yeni kapılar açılırsa burasının da rahatlayacağını düşünüyorum. Güneyden alışveriş de yapıyorum ve enflasyon ve dövizin bu kadar yüksek olmasına rağmen oradan alışveriş yapmak bizi kurtarıyor.”

Fatma Sadrazam

“Torunum güneyde okuyor ve oraya onu almaya gidiyorum. Burada neredeyse her gün bu işkenceyi yaşıyorum. Artık bir çözüm bulsunlar çünkü bu kadar işkenceyi hak etmiyoruz. Yılbaşından beri bu yol hep böyledir. Oturup anlaşsınlar ve bir çözüm bulsunlar. Sadece biz Türkler güneye geçmiyoruz Rumlar da bizim tarafa geliyor.”

Levent Çeribaşı

“Güneye transfer için geçiyorum ve bu eziyeti her gün çekiyorum. Bu sorun güneyden kaynaklanıyor diye düşünüyorum çünkü tek kapıdan işlem yapıyorlar ve bu sıkışıklık ondan kaynaklanıyor. Daha fazla sınır kapısına ihtiyaç var ama açmıyorlar.”

İzzet İzci

“Güneye iş gereği gidiyorum. Yaklaşık 45 dakikadır burada bekliyorum. Beklentimiz bir iki tane daha sınır kapısının açılmasıdır. Böyle çok zor çünkü işe gideceğiz ve günümüz trafikte geçiyor. Yetkililerden beklentimiz daha fazla sınır kapısının açılması veya mevcut kapının rahatlatılması adına çalışmalar yapılmasıdır.”

Selma Candemir

“Güneye çocukları gezdirmek için gidiyorum ve yaklaşık yarım saattir buradayım ve bir yarım saat daha muhtemelen beklerim. Bu yoğunlukla ilgili neler söylenir ki. Buranın çok çözümleri var ancak çözmek istemiyorlar. Politik zırvalıklar nedeniyle işkence çekiyoruz. Bizim yetkililerden hiçbir beklentimiz kalmamıştır.”

Eren Beyoğlu

“Güneyde kalıyorum ve sıklıkla Metehan Sınır Kapısı’nı kullanıyorum. Her gün, her gün artık bu sıcakta dayanılamayacak hale geldi. Şu an yaklaşık 20 dakikada ancak çembere gelebildim ve daha çok yolum var. Mevcut kapılara ihtiyaç var ancak açamıyorlarsa mevcut kapının işleyişini hızlandırmaları bile çözüm olacaktır.”

İsmail Gelen

“Larnaka’da bir tanıdığım var ve onu almak için gidiyorum ancak bu eziyet artık çekilir gibi değil. Her gün bu yoğunluk yaşanıyor ancak yetkililer çalışma yapmıyor. Yeni kapıların açılması ile buradaki sorunu çözebilirler ancak kimse sorun çözme derdinde değil. Bunca zamandır bu sorunu çözerler diye bekledik ancak hiçbir müdahale olmadı. Memleket için konuşacak çok şey var ancak maalesef yapmıyorlar ve artık benim umudum kalmadı.”