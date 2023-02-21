Yoldan çıktı bariyere çarptı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde dün gece saat 21.00 sıralarında, meydana gelen kazada Jonathan Michael Heath Blunden hayatını kaybetti. Polis raporuna göre; sürücü dikkatsiz ve süratli sürüş yaptığı için kaza gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 21.00 sıralarında, meydana geldi. Yönetiminde bulunan ZLP 558 plakalı salon aracı batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Jonathan Michael Heath Blunden’in Türkeli yol kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, önce yolun sol kısmında bulunan demir bariyerlere, ardından yolun sağ kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp, takla atarak yolun karşı şeridinde geçip sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.