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Son 5 şanslı 

Diyalog ‘Altın Kampanyası’nın beşinci hafta talihlileri belli oldu

Son 5 şanslı 

Diyalog gazetesinin, okurlar için düzenlediği ‘Altın Kampanyası’nın beşinci ve son hafta talihlileri belli oldu.

Çeyrek altın kampanyasının son hafta çekilişi dün TV 2020’de canlı yayın sırasında Funda Bedir tarafından gerçekleştirildi. 
 Çekiliş sonucunda çeyrek altın kazanan 5 talihlinin isimleri şöyle:

1.    Vedat Savant        Taşkınköy
2.    Ekrem Nalcı        Vadili
3.    Gülsün Seçkin        Gönyeli
4.    Atila Çolakoğlu        Tuzla
5.    Orhan Akmansoy    Küçükkaymaklı

Diyalog Medya Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan, çeyrek altın kazanan okurların kimlik kartlarıyla birlikte kuruma bugün itibariyle başvurmaları gerektiğini söyledi.

Bu arada dördüncü hafta çekilişinde kazanan talihliler altınlarını aldı.  

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