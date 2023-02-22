Çözüme destek

Fileleftheros gazetesine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hristodulidis'e yönelik tebrik mektubunda, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına katkı koymaya hazır olduğunu dile getirirken iki ülke arasındaki sıkı ilişkilerden de bahsetti.

Sunak, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak İngiltere’nin siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve bütünlüklü çözüm bulunmasına yönelik BM himayesindeki Kıbrıs sorununun çözüm sürecine destek verdiklerini yineledi.

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik güçlü taahhüdünden bahseden Sunak, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi sıfatıyla, BM himayesinde Kıbrıs sorununa çözüm sağlanması çabalarına katkı koymaya hazır olduğunu dile getirdi.

Alithia gazetesine göre Sunak, Hristodulidis'e yönelik mektubunda, iki ülke arasında geçen kasım ayında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki sıkı ilişkilerde yeni bir dönem açtığına dikkati çekti.

Sunak, iki ülke arasındaki Karşılıklı Anlayış Memorandumunun, gerek diplomatik düzeyde gerekse güvenlik, ekonomi, eğitim gibi konularında iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

İki ülke halkları arasındaki tarihi ilişkilerden de bahseden Sunak, 300 bin Kıbrıslı diasporasının önemli katkısından da bahsetti.

Varadkar’ın mesajı

Fileleftheros gazetesi, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’e yönelik tebrik mektubuna yer verdi.

Habere göre Varadkar, İrlanda ile Güney Kıbrıs arasındaki, gerek ikili düzeyde gerekse önemli konularda ve ortak sorunlarda Avrupa Birliği içerisindeki sıkı iş birliğinin devam etmesini dört gözle beklediğini ifade etti.

Varadkar, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki önemli rolünden bahsederek, İrlanda’nın bu misyona yönelik katkısından duyduğu gururu da dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 01:04