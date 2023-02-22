Candan katkı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Türkiye’deki afet bölgesine ikinci patates sevkiyatını gerçekleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üreticilerden toplanarak TÜK tesislerinde işlenen 20 bin 200 kilo donmuş parmak patates, önceki akşam afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun sevkiyatla ilgili açıklamasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a, TÜK Yönetim Kurulu Üyelerine, kurum çalışanlarına, organizasyona destek veren Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’ne ve lojistik destek sağlayan Hasan Gazi’ye teşekkür etti.

Uzun, afetzedelere küçük de olsa katkıda bulunmaktan ötürü mutlu olduklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TÜK’ün başlattığı afet bölgesine patates yardım kampanyası kapsamında patates üreticilerinin bağışlarıyla birinci sevkiyatta deprem bölgesine 24 bin 200 kilo patates gönderilmişti.

