57 bin liraya 4 yıl hapislik

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesindeki Barış Plajı’nda muhasebeci olarak görev yaptığı 2015-2016 yılları arasında sahte imza kullanarak zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle yargılanan Durmuş Sert hakkındaki dava 6 yıl sonra karara bağlandı. Tutuksuz yargılanmak üzere 2017 yılında teminatla serbest kalan sanık dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 4 yıl hapse mahkum edildi.

Sanığın banka talimatlarını sahteleyerek, bir yılda 57 bin lirayı çaldığı açıklandı.

Kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer, sanığın toplam 11 adet banka talimatını sahtelediğini, 3’ünü tümümü tedavüle sürdüğünü söyledi.

Sanığın işlediği sahte belge düzenlemek ve tedavüle sürmek suçunun yaygın olduğuna dikkat çeken Sağer, 2021’de en çok işlenen suçlar listesinde üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Sanığın bir yıl boyunca planlı olarak sahteleme ve tedavüle sürme suçunu işlediğini kaydeden Sağer, bu faktörün ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sağer diğer ağırlaştırıcı faktörlerin de yaygın bir suç işlemesi, 11 talimattan üçünü şahsen tedavüle sürmesi, 8 tanesinin de sürülmesini sağlaması ve sorumluların imzalarını taklit etmesi olduğunu söyledi.

Yargıç Temay Sağer, plajda tek mali işler sorumlusu olan sanığın kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak, 7 yıl çalıştığı iş yerine ait 57 bin lirayı zimmetine geçirdiğini belirtti.

Sağer, sanığın gönüllü ifade vermesini, sabıkasız oluşunu hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Sağer, ayrıca sanığın 6 yıl sonra yargılanmasını, dava sürecinin uzamasını da lehine kısıtlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Sağer, tüm hususları değerlendirdikten sonra sanığı 4 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.