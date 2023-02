Her şey kontrol altında

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 13.20'de, yaklaşık üç buçuk saat gecikmeyle Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarının yer aldığı Genel Kurulda ilk olarak depremle ilgili ad-hoc komitelerin üyeleri belirlendi

Komitenin UBP’den Sadık Gardiyanoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, CTP’den Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, DP’den Serhat Akpınar ve YDP’den Talip Atalay’dan oluşması onaylandı. .

Daha sonra diğer komitelerin oluşumu da onaylandı.

Depreme Dair Mali İdari Sosyal Önlemlerin Takibine ilişkin oluşturulan ad hoc komite ise; UBP'den Hakan Dinçyürek, Fırtına Karanfil, Hasan Küçük; CTP'den Doğuş Derya, Erkut Şahali; DP'den Hasan Tosunoğlu ve YDP'den Talip Atalay’dan oluştu.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin ad hoc komitede UBP'den Özdemir Berova, Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak; CTP'den Devrim Barçın, Fikri Toros; DP'den Hasan Tosunoğlu ve YDP'den Talip Atalay yer aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda bilgiye sunuşlarda ise “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin geri alınmasına ilişkin tezkereler bilgiye sunuldu.

Ardından 62. madde uyarınca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, depremle ilgili konuşma yaptı. Erhürman, depremde çok sayıda insanın kaybedildiğini, acının tarifinin mümkün olmadığını söyleyerek, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erhürman, Hatay’da dün yaşanan depremin ardından Adana ve Kıbrıs’a dikkat edilmesine yönelik uzmanların uyarıları bulunduğuna işaret ederek, buna yönelik hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapıldı.

Bu bölümde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy aldı.

Akansoy: Protokol geri çekilmeli

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Protokolü Üzerine” konusunda güncel konuşma yaptı.

Akansoy, protokolün konusunu okuyarak, bilişim yapısının güçlendirilmesi ve ilgili hizmet binalarının yapılması amacının hedeflendiğini söyleyerek, protokolün maddelerine, amacı ve içeriğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Akansoy, bir miktar personelin Türkiye’deki Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından ve sosyal hizmet merkezinden oluşturulacağının protokolde yer aldığını söyleyerek, bu personel ekibinin 6 ay süreyle mi yoksa binalar yapılıncaya kadar mı görevlendirileceğinin tam olarak belli olmadığını belirtti.

Akansoy, bu durumun “üzüntü verici olduğunu” belirleterek, protokolün geri çekilmesi veya düzeltilmesi talebinde bulundu.

Taçoy: Protokol işbirliğini içeriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir ay önce Aile Sosyal Hizmet Bakanı ile bir protokol imzalandığını, içeriğinin bir yıllık olduğunu söyleyerek, protokolün işbirliği içerdiğini belirtti.

Taçoy, bilişim alanında destek sağlanarak yapılacak sosyal yardımlar ve burslarla ilgili süreçlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının sağlanacağını, buna yönelik sosyal hizmet binası yapılacağını, bu binalarda ise Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin görev yapacağını kaydetti.

Derya: Rantiye-Şantiye düzeni…

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Rantiye-Şantiye Düzeninde Popülizm ve Olağanüstü Durum Fırsatçılığı” konulu güncel konuşma yaptı.

Depremde hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntüsünü belirten Derya, müsebbiplerin gereken cezayı alabilmesi için dirayete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Devletin insanlar için olduğunu dile getiren Derya, sosyal devlet anlayışına dikkat çekti. Rantçı bir düzen oluşturulmasının siyasi bir tercih olduğunu savunan Doğuş Derya, İsias katillerinin yargılanması için mücadele ederken, sorgulama yapılmazsa suça ortak olunacağını söyledi.

Kıbrıs’ta da deprem tehlikesine işaret eden Derya, “çürük siyaset” eleştirisi yaptı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yönelik tepki gösteren Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu gibi kişilerden halkı koruması gerektiğini savundu ve Cumhurbaşkanı Tatar’a eleştiride bulundu.

“Ülkeye gelen insanların oy deposu olarak görüldüğünü” öne süren Derya, halkla doğru bilgi paylaşılmasını istedi. Doğuş Derya, devlet hamasetinden öte insani bir durum söz konusu olduğunu kaydetti.

Öztürkler: Tüm verileri ortaya koyacağım

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise, zor günlerden geçildiğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem üzerinden siyaset yapılmasını uygun bulmadığı için sessiz kaldığını ifade eden Öztürkler, ülkeye tüm giriş çıkışları istatistiklerinin mevcut olduğunu, komitenin ilk toplantısında tüm verileri ortaya koyacağını belirtti.

Bunun yol haritasına katkı sağlayacağını ifade eden Öztürkler, TC’ye vize uygulayan bir ülke olmadıklarını söyledi. Cezalı kişilerin ülkeden çıkamadığını anlatan Öztürkler, deprem nedeniyle bu kişilerin ailelerinin yanına gidebilmesini çıkışlarını sağladıklarını söyledi. Bakan Öztürkler, cezalı olup da ülkeye giremeyenlerin ise 90 günlük turist vizesiyle ülkeye girişini sağladıklarını belirtti.

Birinci: Deprem kader değil

CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, “Deprem Kader Değil” konulu güncel konuşma yaptı.

Deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Birinci, “Bu kader değildir. Bunu kader olarak yansıtmak alın yazısı olarak yansıtmak çıkarlar için yapılanları gizlemektir” diye konuştu.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazının toz-toprak yığını olduğunu anlatan Birinci, bu konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Birinci, denetimsizliğe kim destek verdiyse kimin sorumluluğu varsa hepsinin yargılanması gerektiğini kaydetti.

“İmar affından” ders çıkartılarak, KTMMOB Yasası ve İmar Yasası değişiklik önerilerinin geri çekilmesini talep eden Birinci, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi'nin yapımının durdurulup, kaynağın depremzedelere, okul, hastane yapımına harcanmasını istedi.

Altuğra: Her depremzede kontrolümüz altında

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkeye gelen her depremzede hakkında bilgileri olduğunu belirtti.

Depremzedeler için enfeksiyon komitesi de kurulduğunu kaydeden Altuğra, “Ülkemize giriş yapan her depremzede kontrolümüz altındadır. Adreslerini biliyoruz. Komite üyeleri hastaneye gelmeyenleri adreslerinde, yerlerinde görecek, ihtiyaç duyularsa tedavi edecek. Çocukların aşıları da kontrol edilecek. Herkesin içi rahat olsun…” dedi.

Altuğra, sağlık ocakları hariç, 6 ilçedeki kamu hastanelerine yatılı ve ayakta olmak üzere 300’ün üzerinde depremzedenin başvurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Genel Kurul’da konuşmaları yanıtladı, depremzedelerle ilgili açıklama yaptı.

İlaç konusunda da konuşan Altuğra, “Türkiye’den ilaçlar peyderpey geliyor, kesinti olmadı ama ihtiyacımız yüzde yüz giderilmedi. Bu darboğazdan çıkılacak. Plan ve programı yaparak bu yolu yürüyeceğiz” dedi.

Baybars: İhmal öldürür

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Deprem Değil Plansızlık ve İhmal Öldürür” konulu güncel konuşma yaptı.

Baybars, depremde yaşanan can kayıplarını “cinayet” olarak niteledi, ailelere sabırlar diledi. Türkiye ile dayanışma içinde yaraları saracaklarına inanç belirten Baybars, bu konuda ihmali bulunan herkesin yargılanmasının önemine işaret etti, Meclis olarak bu süreci takip etmelerinin görevleri olduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden Baybars, bölgede bulunan deprem risklerine işaret ederek, depreme karşı gereken önlemlerin, uzmanların da uyarılarına önem vererek, zaman kaybetmeden alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkede yaşanan sel felaketlerine işaret eden Baybars, bunlardan ders çıkarılması gerekirken, Sivil Savunma ve İtfaiye'nin güçlendirilmediğini, ancak doğal felaketin kimseye sormadan ve ne zaman geleceği belli olmadığını kaydetti.

Baybars, bu yüzden konuyu işin uzmanlarına bırakarak, siyaset üstü bir planlama yapmaları gerektiğini ifade etti, okullarda eğitim tatbikat yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Özdenefe: Zor bir süreç yaşadık

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, oturumu kapatmadan önce yaptığı konuşmada, zor bir süreç yaşadıklarını, milletvekillerinin konuşmalar yaparken, bakanların da bilgi verdiğini, yapıcı bir görüşme olduğunu, ileriye yönelik süreçte de bu konuyu daha çok konuşup irdeleyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından oturum tamamlandı.