Hedef 100 bin

Başbakan Ünal Üstel yeni dönemde hayata geçirilecek ‘İlk Arabam’ desteği kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlerin 1.600 cc ve altındaki ilk araç alımlarında KDV’nin bir defaya mahsus sıfırlanacağını, plakalı ikinci el araç alımlarında ise 3 yıl vadeli kredi faiz desteği sağlanacağını açıkladı. Üstel’in bu açıklaması galericileri de heyecanlandırdı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, gençlerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yeni dönemde “İlk Arabam” desteğinin hayata geçirileceğini belirtti.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, 18-25 yaş arasındaki gençlerin 1600 cc ve altındaki ilk araç alımlarında, bir defaya mahsus olmak üzere KDV’yi sıfırlayacaklarını ifade ederek, plakalı ikinci el araç alacak gençlere ise üç yıl vadeli kredi faiz desteği sağlayacaklarını kaydetti.

“Ülkemizde araç sahibi olmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Günün her saatinde toplu ulaşıma erişimde yaşanan sıkıntıları görüyoruz.” diyen Üstel, yeni dönemde toplu taşımayı geliştirmek için de önemli adımlar atacaklarını belirtti.

“Araç alım maliyetlerini azaltacağız”

İlk aracını almak için birikim yapmaya çalışan gençlerin çabasını da, çocuklarına araç alabilmek için fedakarlık yapan anne ve babaların yükünü de bildiklerini ifade eden Üstel, “İlk Arabam desteğiyle araç alım maliyetlerini azaltacağız. Hem kendi imkanlarıyla araç sahibi olmak isteyen gençlerimizi destekleyecek hem de evlatlarına araç almak isteyen ailelerimizin yükünü hafifleteceğiz. İkinci el araç tercih eden gençlerimizin de kredi faiz yükünü paylaşacağız.” dedi.

Üstel, amaçlarının, gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçerken, kendi düzenlerini kurarken devletin varlığını ve desteğini yanlarında hissetmelerini sağlamak, ailelerin bütçesine katkıda bulunmak, gençlerin hayata daha güçlü adım atmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Gençlerin bu topraklarda çalışmasını, üretmesini ve geleceğini güvenle kurmasını istediklerini ifade eden Üstel, “Bunun için hayatlarının her aşamasına dokunan destekleri birer birer hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yıl gençlerin yılı olacak demiştik. Söz vermiştik. Şimdi bu sözümüzü de tutuyoruz. UBP çalışıyor, hayaller gerçek oluyor.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026, 10:13