‘Hedef bu’

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği iş birliğiyle hekim ve sağlık çalışanlarına corona virüsle ilgili “bilgilendirme toplantısı” düzenledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thallasaemia Merkezi Konferans Salonu’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serap Çetin Çoban ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar katıldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, virüs ile ilgili şu ana kadar elde edilen bilgileri katılımcılarla paylaştı. Bayraktar “Şüpheli covid-19 hastalarını erken teşhis edebilirsek erken izole ederiz ve erken izole edersek de yayılımı durdurabiliriz, hedefimiz bu. Ateş, nefes darlığı, öksürük bulguları olan kişilerin eğer yurtdışı seyahat öyküsü veya yurt dışından gelenlerle teması varsa olası vaka olarak yaklaşılmalıdır.” dedi.

Bayraktar, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının olası covid-19 hastalarının tanısından, karantina alanına taşınmasına, sağlık çalışanlarının kendini nasıl koruyacağından hastanın nasıl izole edileceğine dair detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Yavuz: Doğru adımlar atıldı

Bayraktar’ın ardından sağlık çalışanları ve hekimlerin sorularını yanıtlayan Türkiye corona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Kıbrıs’ta corona virüsün tespiti sonrasında ilk adımların doğru atıldığını düşünüyoruz. Okulların tatil edilmesi de, otelin karantinaya alınması da doğru adımlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve belirlediği kriterler çerçevesinde hareket edilmelidir ” diye konuştu.

Yavuz, sağlık çalışanlarına olası hastayla karşılaşılması durumunda yapılacaklar ve uygulanacak adımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sağlık çalışanlarının olası vaka karşısında yapması ve yapmaması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Çoban: Birlikte hareket edilmeli

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serap Çetin Çoban, corona virüsle ilgili Çin’de ilk vakalar görülür görülmez bir bilim kurulu kurulduğunu ve Türkiye Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalar başlanıldığını, Türkiye’de olduğu gibi burada diğer bakanlıklarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çoban’ın katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış’ın kapanış konuşması ile bilgilendirme toplantısı sona erdi.

Tabipler Birliği, uyarılarda bulundu

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği corona virüs ile mücadelenin öncelikli olarak, ülkeye gelebilecek diğer Covid-19 vakalarını engellemek ve toplum içerisinde bulaşmayı engellemek olması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, corona virüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

1. “El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

3. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

4. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

5. Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske (N95 maskeye gerek yoktur) kullanması önerilmektedir.”

14 gün ev karantinası önemli

Yurtdışından Covid-19 salgınının olduğu bir bölgeden gelen kişiler var ise dönüş sonrası mutlaka 14 gün evde izolasyon yapılması gerektiğini vurgulayan Gürkut, “ 14 gün süre içerisinde ateş, öksürük veya nefes darlığı şikâyeti gelişirse zaman kaybetmeden salgın kontrol ekibi aranmalıdır (0533 8501188/0548 8501188). DSÖ önerileri doğrultusunda 14 gün ev karantinası uygulaması toplumu korumak için en önemli basamaktır.” dedi.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Bu arada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, son günlerde çeşitli gazete ve sosyal medya ortamlarında haber yapılan 2 hekimin yurtdışına gidip döndüğü ve Covid 19 enfeksiyonu geçirdiklerine dair haberlerin olayın gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu hekimlerin yurtdışından döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak Covid 19 tetkiklerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının negatif çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini bildirdi.