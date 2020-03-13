Uçaklar geri döndü

Ülke genelinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve geç saatlere kadar devam eden şiddetli fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle hava ulaşımı bir süre aksadı.

Türkiye’den gelen üç uçak fırtına nedeniyle Ercan Havalimanı’na iniş yapamadı. Geçitkale üzerinde tur atıp, bir süre bekleyen üç uçak geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan Lefkoşa’da ağaçlar yola devrildi, tabelalar uçtu. İtfaiye ekipleri, Küçük Kaymaklı, Terminal, Gönyeli ve Girne-Lefkoşa boğaz mevkiinde devrilen ağaçlara müdahale etti. Devrilen ağaçlar yerinden kaldırılırken, Lefkoşa Türk Belediyesi de çalışmalara katıldı.