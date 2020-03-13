Durum vahim 

Çiğdem AYDIN-Ömer KADİROĞLU

KKTC’de gündemin ilk sırasına ‘corona virüs’ yerleşirken, iki hafta önce yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kalp bölümünün hala devreye girmediği öğrenildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; yangın sonrasında başlayan genel temizlik işlerinin sadece bir kısmı tamamlanırken, zarar gören cihazların yenileri getirilemedi.

Yangın sonrasında Kalp Damar Cerrahi Servisinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başhekim yardımcısı; Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Dr. Hasan Birtan, ihtiyaç duyulan malzemelerin yurt dışından getirileceğini, sadece bir anjiyo cihazı için Bir milyon dolar gerektiğini söyledi. Birtan, yangından 2 anjiyo cihazına ilaveten bazı teknik malzemelerin de zarar gördüğünü söylerken, corona virüs meselesi yüzünden ihtiyaç duyulan aletlerin ne zaman geleceğinin bilinmediğini kaydetti.



Birtan şunları söyledi:

“Bilindiği gibi hastanenin kalp damar cerrahisi servisi, yoğun bakımı ve ameliyathanesi ve genel yoğun bakım hasar görmüştü. Buraların yeniden hastaneye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların ne zaman biteceği konusunda net bir görüş yok. Bu servisler hastaneye kazandırıldıktan sonra içlerinin donatılması gerekiyor. Bizler bu cihazları Türkiye’den alacağız. Türkiye’de bu cihazları Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden alıyor. Corona virüs nedeniyle bu prosedür biraz uzayabilir. Bunun ne kadar süreceğini bilemediğimiz için servislerin ne zaman hastaneye kazandırılacağı konusunda da net değiliz. Corona virüs olayı çıkmadan önce bu üniteler üç aya kadar tekrardan hastaneye kazandırılacaktı. 15 güne kadar KVC yoğun bakımı, yoğun bakım ve KVC ameliyathanesi ve genel ameliyathanelerin kazandırılması planlanıyordu. Üç aya kadar da KVC servisi ile KVC yeni ameliyathanesi ile yeni yoğun bakım servisleri tamamlanacaktı. Ancak şu an corona virüs ile bütün şekil değişti. İkinci anjiyo cihazı henüz araştırılıyor. Cihazın hizmet verip veremeyeceği uzmanlar tarafından inceleniyor. Henüz elimizde net bir bilgi yoktur.”

Her şeye rağmen operasyonlara devam

Yangından 28 kişiye müdahale edildiğini ifade eden Birtan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yangından sonra Kolan Hastanesinin Anjiyo birimi ekibimize verildi. Akutlar ve anjiyolar Devlet Hastanesinde görevli olan kim varsa bizler tarafından yapılıyor. Orada kullandığımız malzemeler de yine Devlet Hastanesinden getirilen malzemelerdir. Yangından sonra 26 kişi kalp krizi vakası olarak anjiyo oldu. Toplam 28 kişiye müdahale edildi, bunların iki tanesi açık kalp ameliyatı, diğer ikisi de kapalı metot ile yapılan aort kapak ameliyatı idi.”

Birtan, “Bir anjiyonun özelde maliyeti nedir?” sorusu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

“Maliyet, Kolan Hastanesi ile Bakanlık arasında varılacak bir anlaşma ile ortaya çıkacak. Mahsuplaşma da yapılabilir bu konuda, net bir bilgimiz yok. Ama şunu tekrar belirtmek isterim; Devletin malzemeleri kullanılıyor. Bir tek anjiyo odası ve yatağını kullanıyoruz.”